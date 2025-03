Serie C: vittoria fondamentale dell’Acr Messina, l’Altamura spreca tantissimo ed i siciliani ne approfittano | CLASSIFICA

StrettoWeb

Vittoria fondamentale per l’Acr Messina contro l’Altamura nella 34ª giornata del girone C di Serie C. Tre punti chiave, in un pomeriggio in cui ha girato tutto per i siciliani, mentre gli ospiti hanno sprecato tantissimo con due pali, un rigore sbagliato e varie occasioni da goal non concretizzate. Per la squadra di Banchieri è un ottimo momento con 9 goal fatti in tre partite e con la seconda vittoria di fila, non era mai successo in stagione. Luciani è in formissima con 8 goal in stagione e prestazioni di livello. Adesso i peloritani hanno ridosso tanto le distanze con la Casertana, nel giro di qualche giornata è passata da -9 a -3 (anche se nel pomeriggio i campani devono giocare.

La partita

Parte subito forte l’Acr Messina che passa in vantaggio al 6′ con un rigore di Luciani che si conferma il miglior marcatore in stagione per i siciliani. L’Altamura reagisce e cerca di mettere in difficoltà i padroni di casa con varie occasioni non concretizzate. Nel miglior momento degli ospiti, raddoppia la squadra di Banchieri con un goal di Petrucci al 30′. L’Altamura cerca di attaccare a testa bassa ma non riesce a segnare. Al 42′ palo per i pugliesi con Ganfornina. Il primo tempo si chiude con il rigore sbagliato per gli ospiti con Leonetti e con un palo di Rizzo. Ad inizio ripresa il 3-0 dell’Acr con Luciani che segna per l’ottava volta in stagiona. Accorcia l’Altamura con Onofrietti all’85’ dopo aver cercato la rete in più riprese. Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati 34ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

ACR Messina-Altamura 3-1

Crotone-Latina 4-0

Ore 17:30

Casertana-Foggia

Picerno-Sorrento

Domenica 30 marzo

Ore 15:00

Audace Cerignola-Monopoli

Trapani-Catania

Ore 17:30

Potenza-Giuliano

Avellino-Benevento

Classifica Serie C Girone C

Avellino 60** Audace Cerignola 58** Monopoli 53* Crotone 51 Benevento 46* Potenza 44** Catania 44* Picerno 41* Giugliano 38** Cavese 38* Juventus U23 38 Altamura 34* Trapani 32** Sorrento 32** Foggia 30* Latina 28* Casertana 22** ACR Messina 19 Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

*** Tre partite in meno

Riposano: Juventus U23 e Cavese

Programma 35ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 5 Aprile

Ore 15.00

Altamura-Picerno

Juventus U23-Crotone

Latina-Trpani

Domenica 6 Aprile

Ore 15.00

Latina-Trapani

Cavese-Audace Cerignola

Monopoli-Potenza

Ore 17:30

Sorrento-Acr Messina

Ore 20:30

Catania-Avellino

Lunedì 7 Aprile

Ore 20:30

Giugliano – Casertana

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.