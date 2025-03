Risultati Serie A3 21ª Giornata: la Domotek batte Lecce, cambia la classifica a 1 gara dal termine!

StrettoWeb

Conclusi i match della 21ª Giornata di Serie A3, la penultima per quanto concerne il Girone Blu. La Domotek Volley, già sicura della top 4, torna al successo e lo fa con un netto 1-3 sul campo di Lecce. I reggini sfruttano il contemporaneo ko di Gioia del Colle a Napoli per il sorpasso in seconda posizione. Sconfitta indolore per Sorrento che cede 3-0 a Modica. Fra gli altri risultati della 21ª Giornata di Serie A3 da segnalare la vittoria di Lagonegro contro Castellana Grotte e la vittoria di Sabaudia contro Campobasso.

Risultati 21ª Giornata Serie A3 Girone Blu

Domenica 2 marzo

Ore 16:00

Modica-Sorrento 3-0

Ore 18:00

Lagonegro-Castellana Grotte 3-2

Napoli-Gioia del Colle 3-0

Ore 19:00

Lecce-Domotek Volley Reggio Calabria 1-3

Sabaudia-Campobasso 3-1

Riposava: Ortona

Classifica Serie A3 Girone Blu

Sorrento 47* Domotek Volley Reggio Calabria 38* Gioia del Colle 37* Lagonegro 37* Modica 30* Ortona 27** Lecce 24** Sabaudia 24 Castellana Grotte 20* Napoli 19* Campobasso 9*

* Un turno di riposo già osservato nel girone di ritorno

* * Una partita in meno e un turno di riposo già osservato

Programma 22ª Giornata Serie A3 Girone Blu

Domenica 9 marzo

Ore 18:00

Domotek Volley Reggio Calabria-Ortona

Ortona-Lagonegro

Castellana Grotte-Lecce

Gioia del Colle-Modica

Campobasso-Napoli

