La Domotek Volley non lascia neanche le briciole: 1-3 in trasferta a Lecce

Una settimana di riposo per recuperare dal ko subito nella tosta trasferta di Gioia del Colle. La Domotek Volley resta ancora, per un turno, lontana dal rinnovato PalaCalafiore che riabbraccerà solo domenica prossima nell’ultima gara della regular season per chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi. Amaranto in trasferta a Lecce nella 21ª Giornata del campionato di Serie A, Girone Blu.

Una gara che per la classifica contava relativamente: i reggini sono già sicuri della top 4 e del vantaggio del fattore campo nella postseason. Fare calcoli relativi ai piazzamenti finali, come ampiamente dichiarato da mister Polimeni, conta zero. Ma una vittoria è sempre una vittoria e la Domotek non vuole lasciare neanche le briciole, questione di mentalità. I reggini vinco 1-3 in trasferta a Lecce con i punteggi di 21-25 / 25-20 / 17-25 / 19-25.

Per la Domotek Volley adesso si apre l’ultima settimana di regular season. Come detto, si ritorna a Reggio Calabria, per la prima volta sotto il nuovissimo maxi-cubo già inaugurato dall’ItalBasket domenica scorsa e in queste ore dalla Viola Reggio Calabria. Appuntamento per domenica 9 marzo al PalaCalafiore per Domotek Volley-Ortona.

