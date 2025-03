Risultati Playoff Serie A3: Domotek pazzesca, prima vittoria contro Lecce | TABELLONE

StrettoWeb

Prima giornata di Playoff da batticuore per la Domotek Volley Reggio Calabria. I reggini battono 3-2 Lecce in rimonta al termine di un match strepitoso. I ragazzi di mister Polimeni si portano avanti nella serie che ora si sposta in terra salentina. Una vittoria preziosissima in virtù dell’eventuale terza gara che dovrebbe tenersi nuovamente al PalaCalafiore che oggi si è dimostrato veramente il settimo uomo in campo.

Risultati Playoff Serie A3 1ª Giornata

Girone Blu

Sorrento-Sabaudia 3-1

Domotek Volley Reggio Calabria-Lecce 3-2

Gioia del Colle-Ortona 3-1

Lagonegro-Modica 3-0

Girone Bianco

San Donà Piave-Cus Cagliari 1-3

Belluno-Savigliano 3-0

Acqui Terme-Sarlux Sarroch CA 3-1

Mantova-San Giustino PG 0-3

Tabellone Playoff Serie A3

Sorrento-Sabaudia 1-0

Mantova-San Giustino PG 0-1

Belluno-Savigliano 1-0

Gioia del Colle-Ortona 1-0

San Donà di Piave-Cus Cagliari 0-1

Lagonegro-Modica 1-0

Domotek Volley RC-Lecce 1-0

Acqui Terme-Sarlux Sarroch CA 1-0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.