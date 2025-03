Risultati 6ª Giornata Play-In: Viola ancora ko, ora è bagarre in classifica!

StrettoWeb

Terza sconfitta consecutiva per la Viola Reggio Calabria che dopo Bisceglie e Monopoli va in contro a un nuovo ko anche contro Avellino. I reggini perdono la seconda piazza in classifica in favore di Piazza Armerina che batte Bari 81-71. Neroarancio agganciati proprio da Avellino e anche da Milazzo che firma l’impresa infliggendo il primo ko stagionale alla capolista Monopoli.

Risultati 6ª Giornata Play-In Gold

Domenica 16 marzo

Ore 17:00

Messina-Molfetta 79-55

Ore 18:00

Milazzo-Monopoli 87-75

Angri-Brindisi 83-63

Piazza Armerina-Bari 81-71

Matera-Bisceglie 79-78

Ore 20:00

Viola-Avellino 65-70

Classifica Play-In Gold

Monopoli 24 Piazza Armerina 20 Viola 18 Milazzo 18 Avellino 18 Bisceglie 16 Molfetta 16 Angri 16 Messina 12 Brindisi 12 Matera 12 Bari 8

Programma 7ª Giornata Play-In Gold

Sabato 22 marzo

Ore 18:00

Brindisi-Piazza Armerina

Ore 19:00

Bisceglie-Milazzo

Domenica 23 marzo

Ore 18:00

Avellino-Messina

Matera-Monopoli

Ore 19:00

Molfetta-Viola

