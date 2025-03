Rielezione Tramontana alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, il plauso di Confesercenti

StrettoWeb

Confesercenti Reggio Calabria esprime le sue più “sincere congratulazioni a Ninni Tramontana, rieletto per acclamazione alla guida della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Un segnale di continuità e fiducia da parte del sistema imprenditoriale reggino, che riconosce il lavoro svolto con dedizione e competenza nel corso del precedente mandato”.

Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, ha dichiarato: “la rielezione per acclamazione di Ninni Tramontana rappresenta un chiaro attestato di stima da parte del mondo produttivo della nostra città. La Camera di Commercio è un’istituzione fondamentale per il supporto e lo sviluppo delle imprese del territorio, e siamo certi che, sotto la sua guida, continuerà a essere un punto di riferimento per l’intero tessuto economico locale. Confesercenti Reggio Calabria è pronta a collaborare per affrontare insieme le sfide e cogliere le opportunità che il futuro ci riserva”.

Confesercenti Reggio Calabria rinnova dunque il “proprio augurio di buon lavoro al presidente Tramontana con la certezza che il suo operato contribuirà alla crescita e alla valorizzazione del sistema imprenditoriale reggino e di tutto il territorio metropolitano”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.