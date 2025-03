Camera di commercio di Reggio Calabria, rieletto Antonino Tramontana alla carica di Presidente

StrettoWeb

Giornata importante per la Camera di commercio di Reggio Calabria. Si è insediato stamani il nuovo Consiglio camerale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 19 del 13 marzo 2025 e composto da 19 consiglieri: Marco Aragona, Giovanni Aricò, Salvatore Ascioti, Fabrizio Ciliberto, Maurizio Giovanni Coppola, Francesca Cozzupoli, Santo Diano, Lorenzo Benedetto Labate, Alessandro Leandro Laganà, Vincenzo Lentini, Fabio Vincenzo Mammoliti, Giovanni Simone Misitano, Carmelo Nucera, Serafino Nucera, Gregorio Pititto, Stefano Maria Poeta, Patrizia Carmen Rodi Morabito, Antonino Tramontana, Domenico Carmelo Vecchio.

Espletate le procedure di insediamento, su proposta del Consigliere anziano Carmelo Nucera, che ha presieduto la riunione, il nuovo Consiglio ha eletto all’unanimità per acclamazione il Presidente, riconfermando alla guida dell’Ente camerale per il prossimo quinquennio 2025-2030 l’imprenditore reggino Antonino Tramontana.

Tramontana: “questa attestazione di stima e di fiducia mi riempie di orgoglio”

“Questa attestazione di stima e di fiducia mi riempie di orgoglio” – ha dichiarato il neoeletto Presidente Tramontana. “Sono sicuro che in questo nuovo mandato consiliare, saremo in grado tutti assieme di proseguire e rinnovare il percorso di crescita e di sviluppo intrapreso in questi anni dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, continuando a sostenere le imprese nei processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, internazionalizzazione; consolidando il ruolo centrale dell’Ente sul territorio metropolitano attraverso la promozione del turismo e della cultura e la qualificazione delle imprese e delle filiere; accompagnando i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e favorendo la nascita di nuove imprese”.

Gli auguri di buon lavoro di Falcomatà

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni al Presidente Ninni Tramontana per la sua rielezione alla presidenza della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Un riconoscimento meritato per il lavoro svolto in questi anni, con competenza e dedizione, a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale della nostra città e dell’intero territorio metropolitano”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando il recente esito della prima seduta del nuovo Consiglio camerale che ha eletto per acclamazione il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

“In un momento storico complesso come quello che abbiamo vissuto in questi anni, con la crisi del periodo pandemico la successiva ripresa, con molteplici iniziative congiunte di sostegno al mondo dell’impresa, la Camera di Commercio reggina ha rappresentato un interlocutore autorevole ed attento per le istituzioni territoriali, punto di riferimento fondamentale per il tessuto imprenditoriale reggino e stimolo propositivo in grado di interpretare le esigenze del mondo produttivo e di promuovere iniziative concrete per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Penso ad esempio al Festival Bergarè, evento importante che ha esaltato la sinergia con gli Enti territoriali, o ancora al lavoro di collaborazione portato avanti per il rilancio della Stazione sperimentale delle Essenze o all’Orto Botanico di Viale Calabria”, rimarca il sindaco.

“Anche la recente esperienza di candidatura a Capitale Italiana della Cultura – aggiunge il sindaco – che ci ha visti lavorare fianco a fianco, insieme alle altre istituzioni ed associazioni territoriali, è stata un banco di prova molto positivo, in grado di mettere in luce la straordinaria capacità sinergica che ha contraddistinto il nostro territorio, e che proseguirà con rinnovato entusiasmo da qui ai prossimi mesi, nell’organizzazione di percorsi di collaborazione in grado di dare slancio al nostro tessuto economico in particolare nell’ambito turistico e delle produzioni di qualità del comprensorio metropolitano, sempre più richieste ed apprezzate non solo nel contesto nazionale, ma anche all’estero”.

“Sono certo che, con la rinnovata guida del Presidente Tramontana, la Camera di Commercio reggina continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel supportare le nostre imprese, nel favorire l’innovazione e la competitività a fianco a percorsi di legalità e di contrasto culturale al malaffare ed alla criminalità organizzata, e nel promuovere lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità, in particolare dei giovani che hanno sempre dimostrato, in tutte le interlocuzioni, uno straordinario dinamismo e voglia di partecipazione”, prosegue il sindaco. “Auguro al Presidente Tramontana e a tutto il Consiglio Camerale un proficuo lavoro – ha concluso il sindaco – nella consapevolezza che la collaborazione tra istituzioni e mondo imprenditoriale è fondamentale per costruire un futuro di riscatto per la nostra città e per l’intera Calabria”.

Plauso del Vicesindaco metropolitano Versace alla riconferma del Presidente della Camera di Commercio

“Desidero esprimere le più sentite congratulazioni al dottor Antonino Tramontana per la sua riconferma alla presidenza della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Un risultato netto e significativo, ottenuto con 18 voti favorevoli su 19 disponibili, che testimonia non solo la stima e la fiducia che il tessuto economico e imprenditoriale nutre nei suoi confronti, ma anche l’apprezzamento per il lavoro svolto durante il precedente mandato”. E’ quanto afferma il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace.

“Siamo certi che, con la sua guida, la Camera di Commercio continuerà ad essere un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo, l’innovazione e la valorizzazione delle imprese del nostro territorio. La sinergia tra istituzioni e mondo produttivo sarà sempre più centrale per costruire un futuro solido e sostenibile per la nostra comunità. A lui e a tutta la squadra, i migliori auguri di buon lavoro”, conclude.

Marra: “Tramontana, profilo adeguato a vincere le sfide alle quali è chiamato l’Ente Camerale”

“Auguri di buon lavoro al Presidente Tramontana – riconfermato alla guida della Camera di Commercio di Reggio Calabria“, queste le parole del Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra, che aggiunge: “riconosciuto il lavoro di questi anni a sostegno del tessuto produttivo locale, in una congiuntura storico ed economica complicata, fortemente segnata dalla fase post Covid”.

“L’elezione per acclamazione è il segnale inequivocabile che il profilo del Presidente Tramontana, per le rappresentanze associative, sia quello più adeguato ad affrontare e vincere le sfide economiche, in termini di opportunità, competitività ed innovazione, alle quali l’Ente Camerale è chiamato per i prossimi cinque anni”, conclude Marra.

