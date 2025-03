Reggio Calabria, Versace bussa alle porte di “Noi moderati”: la clamorosa risposta del partito centrista | DETTAGLI

StrettoWeb

Dopo la fuoriuscita da Azione, Carmelo Versace, vicesindaco metropolitano e consigliere comunale di Reggio Calabria, sta cercando di collocarsi all’interno di un partito che lo ospiti in vista delle imminenti elezioni comunali (manca più o meno un anno). Abbiamo già detto dei pessimi rapporti con Falcomatà e, al di là delle smentite di facciata (è chiaro che ognuno cerca di stare in due piedi in una scarpa per avere qualsiasi via d’uscita sia nel centrodestra che nel centrosinistra), il buon Versace sta tentando una via nel centrodestra, fiutando il possibile cambio di colore alla guida della città come già accaduto negli scorsi anni prima alla Regione e poi al Governo. Il problema, però, è che al povero Versace non lo vuole nessuno!

I dettagli

Entriamo nel dettaglio di quanto accaduto. Nelle scorse settimane Carmelo Versace ha avuto un lungo dialogo con Giusy Versace, parlamentare reggina, eletta con Forza Italia, poi transitata con Carfagna e Gelmini in Azione ed infine tornata nel Centrodestra nel piccolo partito centrista di Maurizio Lupi “Noi Moderati”, che rappresenta la quarta gamba del centrodestra (dopo Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega) ed ha un consenso pari all’1% dei voti. La trattativa sembrava andasse avanti spedita ma, ad un certo punto, è arrivato il secco “no” di Nino Foti, uno dei leader calabresi, già deputato di Forza Italia, e punto di riferimento a Reggio del partito di Lupi, che coerentemente ha deciso di non imbarcarsi chi proviene da un’esperienza più che decennale nel centrosinistra, per giunta l’attuale vice Sindaco di Falcomatà alla Città Metropolitana.

Versace con il cerino in mano

Una risposta clamorosa, se pensiamo che il vice Sindaco Metropolitano è stato respinto persino da un piccolo partito che ha l’1%! Quindi, Versace è rimasto con il cerino in mano e, al momento, è costretto a rimanere legato all’attuale amministrazione comunale.

Zimbalatti passa con Forza Italia

L’unico certo di aver trovato “casa” è Nino Zimbalatti: di fatto ha già abbandonato Falcomatà e la maggioranza da oltre un anno, evidenziando in ogni occasione come non condividesse modi e contenuti con cui amministrava la città. Nei prossimi giorni l’adesione a Forza Italia diventerà ufficiale. E così anche il dottore molto popolare e apprezzato in città, passerà nel Centrodestra sulle orme di tanti esponenti politici con cui Falcomatà ha avuto l’abilità di rompere il rapporto: su tutti gli ex vice Sindaci Neri e Anghelone, ma anche i vari consiglieri Marcianò, Albanese e Cardia.

