Reggio Calabria: a Pellaro le passerelle sul Parco del Vento, ma dietro l’angolo è degrado tra spazzatura, fogna e voragini | FOTO

A inizio marzo, alcuni componenti dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, con il Sindaco Falcomatà in testa, hanno effettuato un sopralluogo a Pellaro, aggiornando in merito ai lavori del Parco del Vento nella zona di Punta Pellaro. La solita “passeggiatina”, i soliti scatti con capello al vento e le solite parole di circostanza. E poi? Anzi: e prima? Cosa si nasconde, prima? Degrado, soltanto degrado. Il Parco del Vento rischia infatti di diventare solo fumo negli occhi, l’ennesimo spot elettorale rispetto alla situazione presente pochi metri prima.

Le foto a corredo dell’articolo parlano da sole. L’area in questione è relativa a un tratto di costa sul quale sfocia il Torrente Fiumarella. Qualche anno fa lo storico ponte è stato oggetto di lavori di ristrutturazione, eppure – come si può notare – risultano ancora presenti le reti arancioni di area di cantiere. Come mai? Perché non sono state rimosse? Perché è presente ancora materiale di cantiere dopo un anno e mezzo? Ma soprattutto: perché permane, anzi aumenta, il degrado, tra spazzatura, sterpaglie, fogna, enormi voragini. Con che coraggio si parla di “grandi opere” e di “impegno per le periferie”. E con che coraggio si effettuano sopralluoghi e ci si scatta foto quando la situazione, nell’area stessa, nasconde ben altro?

