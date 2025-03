Reggio Calabria, proseguono i lavori per il Parco del Vento a Pellaro. Le parole del sindaco Falcomatà

StrettoWeb

Sono in corso a Pellaro i lavori per il completamento del Parco del Vento, un progetto che si inserisce nel contesto più ampio del rinnovamento del fronte mare cittadino. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha recentemente effettuato un sopralluogo nel cantiere, accompagnato dai consiglieri Giovanni Latella e Giuseppe Marino, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Eleonora Megale, e dai tecnici della ditta incaricata dell’opera. Il Parco del Vento, al termine dei lavori, diventerà un punto di continuità ideale per il waterfront della città, creando un’unica linea di fruizione pubblica degli spazi sulla riviera cittadina, da Catona fino a Bocale.

Nel corso del sopralluogo, accompagnato dai tecnici del Comune e dell’impresa che sta eseguendo il progetto, il sindaco ha dichiarato: “Il Parco del Vento a Punta Pellaro sta prendendo forma. L’opera è già completa per l’80%. Reggio si prepara alla bella stagione riappropriandosi di un altro tratto di costa”.

“Punta Pellaro – ha affermato il primo Cittadino – è una delle aree più belle della città, conosciuta in tutta Europa per il kitesurf. Qui stiamo realizzando un nuovo bellissimo tratto di waterfront, con un’area destinata al fitness, un playground per il basket, giostrine per bambini, passerelle per l’accesso al mare per persone disabili, una pista ciclabile e cinquanta palme a fare da cornice. La nostra città si trasforma, piano piano, da città sul mare a città di mare con un unico waterfront da Catona a Bocale. Piano piano – ha concluso Falcomatà – tutti i pezzi del puzzle stanno iniziando a comporsi”.

Il Parco del Vento rappresenta una grande opportunità di sviluppo per una zona molto apprezzata e frequentata, soprattutto per le sue peculiari condizioni naturali e meteorologiche. Questo angolo della città è famoso a livello internazionale per essere un autentico paradiso per gli amanti del kitesurf, grazie al vento favorevole che rende perfette le condizioni per gli sport acquatici.

L’opera è già completata per circa l’80% e ha un finanziamento di 1,2 milioni di euro, a valere sui Patti per lo Sviluppo della Città Metropolitana. Il progetto include una serie di interventi destinati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del lungomare: una pista ciclabile, un’area pedonale dedicata alla passeggiata, un’area fitness, una zona giochi per bambini e un playground di basket.

Inoltre, sono previste due rampe di accesso a mare per disabili, un ampio parcheggio, e una zona verde con 49 palme, che contribuiranno a rendere l’area ancora più accogliente e piacevole. Il sistema di illuminazione prevede l’installazione di nuovi pali, mentre i dissuasori serviranno a separare la pista ciclabile dalla strada. Per garantire il massimo comfort dei visitatori, saranno anche realizzate docce pubbliche e tre fontane decorative, per un impatto visivo e funzionale ancora più suggestivo. Al termine dei lavori, il Parco del Vento si prevede diventerà un punto di riferimento per residenti e turisti, aggiungendo un ulteriore elemento di attrazione al già affascinante panorama del lungomare reggino.

