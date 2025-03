Reggio Calabria: donna investita a due passi dal Duomo, soccorsa dal 118

StrettoWeb

Un altro incidente stradale, dopo i tre di questa mattina, si è verificato in pieno centro a Reggio Calabria e precisamente in via San Francesco da Paola. Nel sinistro una donna è stata investita da uno scooter e la malcapitata è finita a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine che hanno regolato il traffico e ricostruito la dinamica.

