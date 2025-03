Reggio Calabria, torna la pioggia e si scatena l’auto-scontro: almeno tre incidenti in varie zone della città | FOTO LIVE

StrettoWeb

È tornata la pioggia così come previsto dalle previsioni meteorologiche e a Reggio Calabria sembra abbiano aperto l’autoscontro: non è una giostra della villa comunale ma la realtà delle strade pubbliche in questa città ogni volta che piove. Almeno tre incidenti si sono verificati questa mattina con la complicità della pioggia, ma sempre e solo per la scarsa attenzione degli automobilisti. Il primo incidente si è verificato sul raccordo autostradale di Reggio Calabria nella carreggiata Sud tra gli svincoli di Reggio Centro e Reggio Modena: tre auto coinvolte, visibilmente e seriamente danneggiate. Il secondo in pieno centro, in via Torrione: è il più grave, con un motorino coinvolto al punto che è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Un altro incidente si è verificato sempre sulla carreggiata sud del raccordo autostradale nei pressi dello svincolo di via Cardinale Portanova: è stato un tamponamento a catena.

Gravi disagi al traffico in tutta la città.

