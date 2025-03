Reggio Calabria, le attività per il Festival della Creatività Ecosostenibile 2025 | INFO

StrettoWeb

Il Festival della Creatività Ecosostenibile è stato promosso nel 2024 dalle Associazioni ambientaliste Verdidee e Fare Eco in collaborazione con il Liceo Artistico M. Preti – A. Frangipane, il Comitato di quartiere Ferrovieri – Pescatori. Il 2025 vede affiancati nuovi partners: il circolo Legambiente di Reggio Calabria, il Comitato di quartiere Reggio Campi – Villini Svizzeri, la Comunità Patrimoniale di Via Giudecca, il Museo A. Frangipane e con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

L’attività si inserisce in un più ampio progetto di Educazione Ambientale per sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza del ciclo virtuoso dei rifiuti, promuovendo un cambiamento culturale in un’epoca segnata da un consumo poco responsabile. Il concept del progetto “Dall’età dei rifiuti all’età del riuso e della Rinascita”, diviene opportunità per creare bellezza e innovazione. Esperti, artisti, associazioni offriranno un’esperienza educativa completa in attività laboratoriali, di sperimentazione, progettazione e realizzazione dei lavori. Saranno promosse, inoltre, nel corso dell’anno, attività di educazione ambientale in città che coinvolgeranno sul campo gli studenti delle varie scuole che aderiranno all’iniziativa.

Il Concorso 2025 rivolto alle scuole del territorio, ai giovani, agli artisti ha come tematica: L’Età del Riuso: età della carta, età della plastica, età del ferro, età del legno, età del tessuto. Mostra: creazioni di arte visiva, oggetti di design, abiti, accessori di moda, installazioni con uno dei materiali indicati nella tematica, a scelta.

Il Festival della Creatività Ecosostenibile è uno spazio di aggregazione, una nuova vetrina per la città, un contenitore per nuove proposte culturali, una finestra espositiva per promuovere i talenti e dare visibilità a un mondo ricco di fantasia, di ingegno, di manualità spesso inespressa o poco conosciuta. La presenza di artisti che della creatività hanno fatto tesoro diviene trasmissione di saperi e interscambio generazionale. Il Festival sarà un evento innovativo per la valorizzazione del territorio reggino che annualmente, in periodo primaverile, diverrà magnete di attrazione per cultori della creatività, dell’ecosostenibilità, semplici curiosi, turisti, famiglie

Il 31 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 le opere in concorso troveranno un’ambientazione nel cuore della città, grazie alla Comunità Patrimoniale di Via Giudecca, che valorizza e promuove la qualità dello spazio urbano, dando la possibilità di poter utilizzare le aree pedonali adiacenti al tapis roulant come spazi educativi, culturali, attrattivi. La mostra diverrà Mostra Diffusa il 3 Giugno tra Piazza Leopoldo Trieste, Liceo Preti – Frangipane, Museo A. Frangipane. Un’apposita giuria valuterà i lavori e la premiazione avverrà il 31 Maggio, al termine della mostra. Premio speciale in ricordo di José Ielo Romeo, ex allievo del liceo.

L’invito è rivolto agli studenti delle scuole cittadine, ai giovani e meno giovani cultori dell’eco-creatività, agli artisti del territorio, a mettere in gioco i loro talenti e partecipare al concorso inoltrando alla segreteria del festival scheda di adesione (da richiedere) e inoltrarla, adeguatamente compilata, in pdf con e-mail festivalcreativitaecorc@gmail.com entro il 20 maggio 2025.

