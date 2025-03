Reggio Bic, Forza Italia si congratula per la qualificazione ai playoff scudetto

StrettoWeb

“Siamo orgogliosi di vedere Reggio Calabria protagonista in un palcoscenico così prestigioso e auguriamo alla Farmacia Pellicanò Reggio Bic di continuare a sognare in grande, con la speranza che questo traguardo possa essere solo l’inizio di una lunga serie di successi per la squadra e per la nostra città”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari per il raggiungimento dell’accesso ai playoff scudetto della Farmacia Pellicanò Reggio Bic.“La vittoria ottenuta contro le Volpi Rosse Firenze, con un finale al cardiopalma e un’incredibile performance di Juninho Clemente, rappresenta un momento memorabile per la nostra città e per tutto il mondo sportivo reggino”, dichiarano i consiglieri forzisti.

“Un plauso va a tutti i giocatori, a coach Cugliandro e a tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, hanno reso possibile questo risultato straordinario – concludono i consiglieri- in bocca al lupo alla Farmacia Pellicanò Reggio Bic per il prossimo impegno in Eurocup di venerdì, Reggio Calabria è con voi!”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.