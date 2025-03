Basket in carrozzina, la Reggio Bic fa la storia: batte Firenze e si qualifica ai playoff per la prima volta

StrettoWeb

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic scrive una pagina memorabile della propria storia, conquistando per la prima volta l’accesso ai playoff scudetto. Il successo arriva al termine di una vera e propria battaglia contro le Volpi Rosse Firenze, con un finale al cardiopalma che ha visto i reggini imporsi per 61-62. La partita ha regalato emozioni forti fin dall’inizio, con Reggio Bic che parte forte, ma Firenze dimostra carattere e nel terzo quarto riesce a ribaltare il punteggio. L’ultimo periodo, però, è segnato dalla straordinaria prestazione di Juninho Clemente, che trascina letteralmente i suoi alla vittoria con una serie di canestri decisivi. Il finale premia i reggini, che con grande determinazione conquistano un traguardo storico dopo un’ottima stagione.

La cronaca del match

Il primo quarto si apre con le due squadre che si studiano. Firenze prova subito l’allungo con le triple di Ferreira, mettendo in difficoltà la Reggio Bic. Coach Cugliandro chiama timeout e i suoi reagiscono, trovando il pareggio. A cinque secondi dalla sirena, il capitano Sripirom realizza un incredibile buzzer beater da metà campo, chiudendo il parziale sul 17-19 per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic.

Nel secondo periodo regna l’equilibrio, con Reggio che tenta di prendere il largo grazie ai canestri di Carvalho e un’ottima difesa orchestrata da D’Anna. Il vantaggio arriva fino a +8, costringendo Firenze al timeout. I toscani rispondono con energia, trascinati dal loro capitano, riuscendo a ridurre il divario fino al 32-36 di fine primo tempo.

La reazione di Firenze e il duello finale

Nel terzo quarto, Firenze parte con un break che porta i padroni di casa sul -2, con Da Silva sugli scudi. La Reggio Bic accusa il colpo e subisce un parziale di 6-0 che costringe coach Cugliandro a fermare il gioco. I biancorossi allungano fino al +6 con Ferreira, ma Clemente tiene in partita i suoi con un gioco da tre punti. Il quarto si chiude sul 46-43 per Firenze, lasciando aperto ogni scenario per l’ultimo periodo.

L’ultimo quarto si apre con Ditsis che sigla quattro punti consecutivi, portando Firenze sul +7. Momento di tensione per la Reggio Bic, che perde per infortunio Ilaria D’Anna. La reazione non tarda ad arrivare: Clemente accorcia con una tripla, ma Da Silva replica con un canestro impossibile. Ancora Clemente, in stato di grazia, riduce il gap a -3 e poi serve l’assist a Blomquist per il -1.

Nel finale incandescente, Firenze commette un fallo antisportivo su Pimkorn, che dalla lunetta fa 1/2 e impatta il punteggio sul 56-56. Il botta e risposta continua fino agli ultimi 50 secondi, quando Coach Cugliandro chiama timeout con i suoi sotto 61-60. Sulla ripresa, Clemente subisce fallo e non trema dalla lunetta: due su due e 61-62. Firenze ha l’ultima chance, ma un super recupero difensivo di Clemente consegna la vittoria ai reggini.

Un traguardo storico, ora l’Eurocup

Con questa vittoria, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic centra un risultato senza precedenti: la qualificazione ai playoff scudetto. Un obiettivo meritato, conquistato con sacrificio e determinazione. Ma non c’è tempo per festeggiare a lungo: venerdì si torna subito in campo, nuovamente contro le Volpi Rosse, ma questa volta per l’Eurocup. Un altro appuntamento da non perdere per un gruppo che ha dimostrato di poter sognare in grande.

Il tabellino

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 6, Likic, Carvalho 4, Ivanov, Blomquist 4, Clemente 30, D’Anna, De Horta, Sripirom 16, Messina 2. Coach: Cugliandro.

Menarini Volpi Rosse Firenze: Oujedid, Silva Ferreira 18, Canella 2, Ditsis 5, Da Silva 24, Innocenti 4, Marotta 8. Coach: Favano Savio

Parziali: 17-19, 15-17, 14-7, 15-19.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.