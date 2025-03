Reggina, qualcuno avvisi Minniti: la gaffe nella risposta sull’eventuale spareggio con il Siracusa

StrettoWeb

Virgilio Minniti non conosce il regolamento di Serie D. Oppure, quando gli pongono una domanda, è distratto e pensa ad altro. Sta di fatto che ieri, al termine del match vinto dalla Reggina contro l’Akragas, a Radio Febea ha fornito una risposta totalmente errata. Gli è stato chiesto quanti tifosi da Reggio Calabria si immaginerebbe in un eventuale spareggio contro il Siracusa. Una domanda nata dal fatto che – in Serie D – il regolamento prevede uno spareggio in gara secca e in campo neutro se prima e seconda dovessero concludere il campionato con lo stesso numero di punti, un’ipotesi verosimile al momento considerando le tre lunghezze di distacco tra le due squadre.

Dunque, non si giocherebbe né al “Granillo” e né al “De Simone”. Non per il Presidente amaranto Minniti, evidentemente, che risponde così: “ad oggi mi aspetto 7.500 tifosi, perché quella è la portata massima. Se poi finiscono i lavori al Granillo e si potrà avere più spazio, immagino che ogni spazio verrà occupato. Reggio aspetta questo da tanto e chiunque sarà in campo”. Virgilio Minniti, quindi, immagina uno spareggio al “Granillo”, che però è impossibile da regolamento. Con buona pace dei lavori e dei calcoli sulla capienza.

