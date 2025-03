“Quando Putin andò in Chiesa a pregare per Trump, dopo la sparatoria in Pennsylvania”

StrettoWeb

Un retroscena è emerso dalle parole di Steve Whitkoff, ambasciatore speciale del presidente Trump, nel corso di un’intervista con Taker Karlson, conduttore di “Fox News”. Whitkoff ha raccontato che Vladimir Putin ha pregato per il Presidente USA in seguito alla sparatoria in Pennsylvania. Com’è noto, lo scorso luglio Trump – nel corso della campagna elettorale – fu sfiorato da un proiettile sparato da Thomas Matthew Crooks, un giovane di 20 anni, durante un comizio a Butler

Così Putin, appresa la notizia, è andato in chiesa a pregare per lui. “Putin – ha detto l’ambasciatore – mi ha raccontato la storia che quando hanno sparato a Trump, è andato in chiesa e ha incontrato il suo sacerdote personale e insieme hanno pregato per il presidente. Non perché fosse il presidente degli Stati Uniti o potesse diventare il presidente degli Stati Uniti, ma perché avevano un’amicizia e pregava per il suo amico. Riuscite ad immaginare come ci si sente a sederti lì e ascoltare tali storie? Sono tornato a casa, ho consegnato questo messaggio al nostro presidente e ho consegnato un ritratto di Trump, regalatogli da Putin, disegnato appositamente da un pittore russo”.

Nei giorni scorsi, Putin e Trump hanno avuto una lunga conversazione al telefono – di circa due ore – per discutere della fine della guerra in Ucraina. Il colloquio è stato definito “molto positivo e produttivo”. Al termine dello stesso i due hanno concordato un’interruzione degli attacchi alle infrastrutture e alle reti energetiche dell’Ucraina, oltre che uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev.

