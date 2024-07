Spari a Trump durante comizio in Pennsylvania: è ferito, sanguina in volto | VIDEO

StrettoWeb

Attentato armato ad un comizio di Donald Trump in Pennsylvania. Trump è stato colpito da corpi d’arma da sparo mentre parlava dal palco: raggiunto dai proiettili all’orecchio destro, si è nascosto sotto il pulpito ed è stato poi portato via dal palco con il sangue involto dopo i colpi di pistola esplosi nei suoi confronti. Mentre gli agenti della sicurezza lo portavano via, Trump incontenibile urlava verso la folla – rivolto all’attentatore – fuck fuck fuck mostrando il pugno al cielo come a voler testimoniare che stesse bene, comunque che fosse vivo.

Adesso Donald Trump è al sicuro secondo Anthony Guglielmi, capo delle comunicazioni dei servizi segreti statunitensi: “Un incidente si è verificato durante un comizio di Trump in Pennsylvania. I Servizi Segreti hanno attuato misure di protezione e l’ex Presidente è al sicuro. Si tratta ora di un’indagine attiva e ulteriori informazioni saranno rese note non appena disponibili“.

Una persona è stata uccisa nella sparatoria al comizio di Trump.

Secondo la Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha ricevuto un primo briefing sull’attentato avvenuto durante un comizio dell’ex presidente nonché candidato Donald Trump.

Elon Musk dopo la sparatoria al comizio dell’ex presidente statunitense, Donald Trump: “Appoggio pienamente il presidente Trump e spero in una sua rapida guarigione“.

Gavin Newsom, governatore democratico della California: “La violenza NON ha posto nella nostra democrazia. I miei pensieri vanno al presidente Trump e a tutti coloro che sono stati coinvolti nel raduno di oggi“.

Un giornalista della CBS News sul posto ha dichiarato che il comizio è stato organizzato in sicurezza dai servizi segreti degli Stati Uniti e che “tutti coloro che si trovavano nello spazio dovevano essere controllati” da metal detector e agenti: “Un fallimento semplicemente calamitoso“.

Le immagini dell'attentato a Donald Trump: gli spari, il panico

