Il Napoli riprende a correre, 2-1 alla Fiorentina: si infiamma la lotta Scudetto! | CLASSIFICA

Il Napoli riprende a correre sul percorso che porta allo Scudetto. Dopo aver raccolto 4 punti nelle ultime 5 gare (4 pareggi e una sconfitta), la più lunga striscia da inizio stagione senza vittorie, i partenopei battono 2-1 la Fiorentina in una gara che rappresentava un bivio importante per la stagione. Un altro passo falso avrebbe rischiato di destabilizzare l’ambiente, in particolar modo se fosse arrivato insieme al rocambolesco successo per 3-2 dell’Inter sul Monza, scappata ieri sera sul +4.

Nervi saldi, cinismo e vittoria obbligatoria per gli azzurri. Tre punti pesanti quelli ottenuti contro la Fiorentina. Apre le marcature Lukaku ma il gol decisivo è quello di Giacomo Raspadori, autentico uomo in più nel periodo nero del Napoli con 3 gol nelle ultime 4 partite. Gudmundsson prova ad accorciare le distanze nel finale ma non basta alla Fiorentina per pareggiare.

Il Napoli accorcia a -1 dall’Inter capolista e si guarda alle spalle. Stasera c’è Juventus-Atalanta: un big match che dirà quale/i altre squadre si uniranno alla lotta scudetto che, a 10 giornate dal termine, inizia a infiammarsi.

Risultati 28ª Giornata Serie A

Venerdì 7 marzo

Ore 20:45

Cagliari-Genoa 1-1

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Como-Venezia 1-1

Parma-Torino 2-2

Ore 18:00

Lecce-Milan 2-3

Ore 20:45

Inter-Monza 3-2

Domenica 9 marzo

Ore 12:30

Verona-Bologna 1-2

Ore 15:00

Napoli-Fiorentina 2-1

Ore 18:00

Empoli-Roma

Ore 20:45

Juventus-Atalanta

Lunedì 10 marzo

Ore 20:45

Lazio-Udinese

Classifica Serie A

Inter 61 Napoli 60 Atalanta 55* Juventus 52* Lazio 50* Bologna 50 Fiorentina 45 Milan 44 Roma 43* Udinese 39* Torino 35 Genoa 32 Como 29 Cagliari 26 Verona 26 Lecce 25 Parma 24 Empoli 22* Venezia 19 Monza 14

* Una partita in meno

Programma 29ª Giornata Serie A

Venerdì 14 marzo

Ore 20.45

Genoa-Lecce

Sabato 15 marzo

Ore 15:00

Monza-Parma

Udinese-Verona

Ore 18.00

Milan-Como

Ore 20.45

Torino-Empoli

Domenica 16 marzo

Ore 12.30

Venezia-Napoli

Ore 15.00

Bologna-Lazio

Ore 16.00

Roma-Cagliari

Ore 18.00

Fiorentina-Juventus

Ore 20.45

Atalanta-Inter

