Mahmood e Blanco? No, Inter e Milan: contro Monza e Lecce sono vittorie da… “Brividi” | CLASSIFICA

StrettoWeb

Tre anni fa, Mahmood e Blanco vincevano Sanremo con “Brividi”. Oggi, 8 marzo, è Milano ad esultare dopo veri e propri… brividi. Vittorie clamorose di Milan e Inter contro Lecce e Monza, quest’ultime entrambe avanti di due reti ma poi sconfitte. Montagne russe al “Via del Mare”, con l’ex rossonero Giampaolo che va sul doppio vantaggio grazie a una doppietta di Krstovic. In un quarto d’ora, però, il Milan la ribalta, con un’autorete di Gallo e con la doppietta di Pulisic. Dopo tre sconfitte di fila, Conceicao torna al successo.

In serata, a San Siro, stesso copione. Al 44′, il risultato è clamoroso: il Monza, fanalino di coda, è avanti per 0-2 in casa della capolista con le reti di Birindelli e Keita Balde. Un minuto dopo, però Arnautovic fa 1-2 prima dell’intervallo e spiana la strada ai nerazzurri per la rimonta, che matura nella ripresa per via del pari di Calhanoglu e dell’autorete di Kyriakopoulos.

Le altre partite del sabato

Dopo l’anticipo di ieri tra Cagliari e Genoa, terminato 1-1, altri due segni “X” nelle gare del pomeriggio odierno: sempre 1-1 Como-Venezia, mentre Parma e Torino segnano due gol a testa all’interno di una gara ricca di emozioni e anche errori.

Risultati 28ª Giornata Serie A

Venerdì 7 marzo

Ore 20:45

Cagliari-Genoa 1-1

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Como-Venezia 1-1

Parma-Torino 2-2

Ore 18:00

Lecce-Milan 2-3

Ore 20:45

Inter-Monza 3-2

Domenica 9 marzo

Ore 12:30

Verona-Bologna

Ore 15:00

Napoli-Fiorentina

Ore 18:00

Empoli-Roma

Ore 20:45

Juventus-Atalanta

Lunedì 10 marzo

Ore 20:45

Lazio-Udinese

Classifica Serie A

Inter 61* Napoli 57 Atalanta 55 Juventus 52 Lazio 50 Bologna 47 Fiorentina 45 Milan 44* Roma 43 Udinese 39 Torino 35* Genoa 32* Como 29* Verona 26 Cagliari 26* Lecce 25* Parma 24* Empoli 22 Venezia 19* Monza 14*

Programma 29ª Giornata Serie A

Venerdì 14 marzo

Ore 20.45

Genoa-Lecce

Sabato 15 marzo

Ore 15:00

Monza-Parma

Udinese-Verona

Ore 18.00

Milan-Como

Ore 20.45

Torino-Empoli

Domenica 16 marzo

Ore 12.30

Venezia-Napoli

Ore 15.00

Bologna-Lazio

Ore 16.00

Roma-Cagliari

Ore 18.00

Fiorentina-Juventus

Ore 20.45

Atalanta-Inter

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.