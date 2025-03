Municipio di Pellaro, le ultime novità sulla riqualificazione: interni, campanile, orologio e non solo | FOTO

StrettoWeb

“Siamo tornati nel cantiere dell’antico municipio di Pellaro. Dopo un breve periodo di stop, siamo qui insieme al sindaco, per rilanciare e portare avanti questo importante progetto di completamento di un’opera fondamentale per il quartiere di Pellaro, un intervento che rappresenta un segno tangibile di sviluppo e attenzione per il territorio e per la comunità che vi risiede”. Ad affermarlo in una nota stampa è il consigliere comunale, capogruppo del Pd, Giuseppe Marino, che ha preso parte a un sopralluogo che si è svolto nei giorni scorsi, insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, all’assessore alle Opere pubbliche Franco Costantino, al Responsabile Unico del Procedimento Claudio Brandi, e ai tecnici della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.

Il progetto, che riguarda il “Recupero dell’immobile per la realizzazione di un polo di prossimità nel quartiere Pellaro”, si avvale di un finanziamento P.O.C. (Programma Operativo Complementare) per un importo complessivo di 628.954,43 euro, destinato alla ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio storico. Questo intervento è considerato di grande valore per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del quartiere, nonché per la creazione di uno spazio di servizio per i cittadini.

“Il municipio – ha dichiarato il consigliere Marino – rappresenta non solo un luogo di istituzioni, ma anche la storia e l’identità di questa comunità. Si tratta di un edificio che ha attraversato il tempo ed è stato testimone dei momenti più significativi della nostra vita collettiva. In particolare, c’è anche l’antico campanile che avrà un nuovo orologio identico a quello storico, un elemento simbolico che contribuirà a mantenere viva la memoria del passato. L’antico orologio sarà visibile e fruibile all’interno di queste rinnovate stanze, un segno tangibile della nostra volontà di preservare la tradizione e al tempo stesso rendere il patrimonio accessibile a tutti”.

Il consigliere Marino ha concluso sottolineando l’importanza di questo cantiere per la comunità di Pellaro, che attende con ansia il termine dei lavori. “Si tratta di un intervento che i cittadini aspettano da tempo. Concludere quest’opera significa restituire al quartiere uno spazio rigenerato e riqualificato, che rispetti la sua storia e la sua identità. Siamo fiduciosi che presto potremo inaugurare questo nuovo polo di prossimità e consegnarlo alla città come un segno tangibile della nostra attenzione e impegno per il benessere della comunità locale”.

