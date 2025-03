Morte Franco Massaro, il cordoglio da Catanzaro: i messaggi del Sindaco Fiorita dell’Unione Ciechi

StrettoWeb

“Quando agli eventi o alle conferenze stampa arrivava Franco Massaro, con lui entravano prima di tutto il sorriso e la simpatia. Perché aveva la capacità, per niente scontata, di dare “leggerezza” ai momenti ma senza togliere niente alla loro “importanza”. Nel tempo, mi sono fatto l’idea che fosse il suo modo di affrontare al meglio il suo lavoro, un tratto di quella professionalità che gli ha consentito di farlo per molti anni e sempre con la stessa qualità. E chi ne veniva coinvolto, beneficiava di questo suo talento. La città piange per questo la sua scomparsa, anche perché se n’è andato uno dei tanti non catanzaresi che però Catanzaro l’hanno scelta e amata, venendone ricambiati con quella sincerità che ci appartiene. Un caro e affettuoso pensiero a Franco, dunque, e un abbraccio forte ai suoi familiari”. Con questo messaggio, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ricorda Franco Massaro, scomparso ieri.

“Persona dall’ironia contagiosa”

Si aggiunge al cordoglio anche l’Unione Ciechi di Catanzaro. “L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’amico di tutti, Franco Massaro, affidando alle parole della Presidente Luciana Loprete il pensiero di tutta l’associazione. Caro Franco, amavi scherzare, e questa volta ci hai davvero sorpresi. Ci hai giocato un tiro mancino, lasciandoci senza parole. Posso solo ringraziarti per la tua educazione, la nobiltà d’animo, il rispetto e l’ironia con cui ti sei sempre rapportato a me e a tutti noi. Le nostre strade si sono incrociate tante volte, a volte per caso, altre per scelta, perché con la tua arte hai saputo immortalare momenti preziosi della nostra vita associativa”.

“Eri una persona dall’ironia contagiosa, e mi divertiva riconoscerti dalla voce, aspettando il momento in cui scoppiavi in una sana risata. Oggi, però, di sorrisi ce ne sono pochi. Il mio pensiero va alla tua Ornella e ai tuoi figli, in particolare a Davide, che qualche anno fa hai voluto affidarci, facendogli vivere l’esperienza del servizio civile con noi. In quell’anno, Davide ha dimostrato di essere proprio tuo figlio: la sua serietà ed educazione hanno lasciato in tutti noi un bellissimo ricordo. Caro Franco, se oggi in tanti ti ricordano con affetto, un motivo ci sarà. Con il cuore colmo di tristezza, ti diciamo arrivederci, con la speranza che, da lassù, tu possa continuare a immortalare i momenti di vita terrena di chi ti ha conosciuto e voluto bene”.

L’Assessore Monteverdi: “sono profondamente addolorata”

“Sono profondamente rattristata per la scomparsa di Franco Massaro. Dopo così tanti anni di incroci nei contesti più diversi, la sua era diventata per me una presenza familiare ma per molti versi anche una certezza: per la qualità con cui svolgeva il suo lavoro di operatore di ripresa e per quei suoi tratti umani, che rendevano sempre piacevole l’incontro. Sicuramente Franco Massaro mancherà a tutti quelli che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo. Mancherà alla città, dove lui, pugliese di nascita, aveva costruito la sua famiglia e la sua carriera, la stessa che lo ha fatto conoscere e apprezzare a tutto il giornalismo televisivo calabrese. In questo momento, sento di rivolgere ai suoi cari tutti i sentimenti della mia sincera vicinanza”. Così Donatella Monteverdi, assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro.

