Calabria: è morto Franco Massaro, storico fotografo e operatore tv

StrettoWeb

Lutto nel mondo del giornalismo calabrese. E’ morto Franco Massaro, storico fotografo del quotidiano “Il Domani” e operatore per molte tv e siti della Calabria. Lascia moglie e due figli. Era pugliese ma viveva a Catanzaro da tantissimi anni. Massaro era molto noto nel mondo dell’informazione della nostra regione per la sua esperienza, bravura, disponibilità e punto di riferimento per i più giovani. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per il noto operatore scomparso.

Il cordoglio della Giunta regionale

“Cordoglio della Giunta della Regione Calabria per la scomparsa di Franco Massaro, regista e operatore televisivo, da tanti anni in prima linea, con grande dedizione e professionalità, nel mondo dei media calabresi”. È quanto si legge in una nota della Giunta della Regione Calabria. “Un punto di riferimento del giornalismo regionale, un sapiente maestro per tanti giovani che negli anni hanno intrapreso la sua stessa professione. Alla famiglia e ai suoi colleghi un sentimento di sincera vicinanza”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.