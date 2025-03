Monopoli-Viola, 2°QT: gara equilibrata, l’inerzia ora è dei pugliesi

Iniziano i secondi 10 di gioco. Formica per Vitale, catch and shoot in angolo: tripla! (24-18). Preira stoppa Paulinus. Stamatis finta il tiro, mette la palla giù e scappa in penetrazione, fallo su tiro: 2/2 (24-20). Pazin con l’arresto e tiro (26-20).

Fine 1° QT - Viola sotto 21-18

Si comincia! Ruba palla la Viola: primi due con fallo per Dell’Anna, libero out (2-0). Pareggia Preira (2-2). Tripla dell’ex Aguzzoli (5-2). Accorcia Bangu (5-4). Milosevic fa 1/2 dalla lunetta (6-4). Due su due dalla lunetta per Idiaru, altro ex di turno (6-6). Ancora Bangu, molto attivo in questa prima parte di gara (6-8). Rimbalzo e due punti per Milosevic (8-8). Ani pesca Idiaru, 2 punti in layup (8-10).

Ruba palla Idiaru: due con un rapido contropiede (8-12). Altra rubata di Idiaru con assist per Ani: letale Efi! (8-14). Vitale subisce fallo e va in lunetta: 1/2 (9-14). Sbaglia la schiacciata Simonetti, Cessel è però reattivo a rimbalzo, lotta e si prende un fallo su tiro: 1/2 per il ‘Fenicottero’ (9-15). Pallone sporco che Monopoli tiene miracolosamente e trasforma in una tripla di Vitale (12-15). Ancora Vitale: rubata e tripla (15-15). Coach Cadeo chiama time out.

Vitale penetra centralmente, due punti in layup (17-15). Pazin per il +4 di Monopoli (19-15). Due con fallo per Paulinus: gioco da 3 punti completato (19-18). Ruba palla Pazin, schiaccia Spatti in contropiede (21-18). Finisce qui il primo quarto.