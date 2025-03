Viola, che tonfo a Bisceglie! Reggini ko 85-71. Stamatis non brilla

Tripla di Paolinus (80-63).Tecnico ad Ani: realizza Suppi (81-63). Ancora Suppi in lunetta: 1/2 (82-63). Tripla di El Agbani (85-63). Dell’Anna realizza con fallo e libero extra (85-66). Due per Paulinus (85-68). Altri due con fallo per Paulinus che completa il gioco da 3 punti e prova a limitare un passivo pesante per la Viola (85-71).

Ultimi 10 minuti di fuoco. Colombo, due punti (70-58). Trentini, allunga Bisceglie (72-58). Tripla di Trentini (75-58). Schiacciata clamorosa di Felix Amo che si va a prende anche il fallo e completa il gioco da 3 punti, rischia di essere il colpo del ko (78-58). Mancano 4 minuti. Due punti per Cessel (78-60). Due liberi per Amo (80-60).

Cessel trasforma due liberi (60-51). Altri due punti per Cessel, la Viola torna sul -7 (60-53). Ancora Cessel, 6 punti consecutivi (60-55). Trentini subisce fallo e va in lunetta: 1/2 (61-55). Suppi realizza un tecnico (62-55). Tripla di Ani!!! (62-58). Due punti per Colombo (64-58). Colombo fa 2/3 dalla lunetta (66-58). Due per Dip, punti preziosi per Bisceglie a fine quarto (68-58).

Si torna in campo per la ripresa. I primi due punti del secondo tempo sono di Paulinus (53-39). Okiljevic risponde (55-39). Due liberi per Paulinus (55-41). Realizza Ani , prova a rientrare la Viola (55-43). Dip risponde per Bisceglie (57-43). Tripla di Ani (57-46). Tripla di Idiaru! (57-49). El Agbani colpisce da dietro l’arco (60-49).

2° QT

Il secondo quarto si apre come si era chiuso il primo: tripla di Suppi (28-21). Paulinus fa 1/2 a cronometro fermo (28-22). Lo stesso fa Okiljevic poco dopo (29-22). Due punti per Okiljevic (31-22). Amo allunga per Bisceglie (33-22), massimo vantaggio. Due liberi dentro per Okiljevic (35-22). Ancora due punti per Amo, la Viola è in netta difficoltà (37-22). Tripla di Suppi, momentaccio per i reggini (40-22).

Prova a dare la scossa Idiaru (40-25). Trentini preciso dalla lunetta con 2 liberi (42-25). Assist di Amo, El Agbani realizza (44-25). Primi due per Boniciolli (44-27). Ancora El Agbani (46-27). Tripla di Paulinus (46-30). Ma El Agbani non ne sbaglia una (48-30). Tripla di Simonetti (48-33). Ani prova a dare inizio a un timido break neroarancio (48-35).

Trentini firma una tripla su assist di Dancetovic (51-35). Simonetti per Paulinus, due punti per la Viola (51-37). Ultimi due punti del primo tempo per Dip. Viola in difficoltà, coach Cadeo dovrà farsi sentire negli spogliatoi (53-37).