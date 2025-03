Messina, scontri alla manifestazione No Ponte: domani conferenza stampa della Lega

StrettoWeb

Conferenza stampa della Lega Messina domani mattina, martedì 4 marzo, alle 9.30 nella Saletta Commissioni a Messina per illustrare “in dettaglio la mozione presentata in merito ai gravissimi disordini che si sono verificati durante il corteo no ponte sabato scorso, con la conseguente richiesta che non si conceda alcuna autorizzazione per le manifestazioni future a chi in passato abbia tenuto comportamenti scorretti o violenti, tali da mettere a rischio la sicurezza di cittadini e forze dell’ordine”.

Saranno presenti i capigruppo Cosimo Oteri e Giulia Restuccia, i consiglieri Amalia Centofanti, Rosaria D’Arrigo ed Emilia Rotondo, il coordinatore provinciale Davide Paratore, il responsabile regionale del tesseramento Antonio Impollonia e il vicepresidente della VI Circoscrizione Salvatore Scandurra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.