Messina, la maggioranza risponde alla Lega: “non è l’amministrazione a rilasciare autorizzazioni per i cortei ma la Questura”

“In merito alla mozione presentata dai consiglieri della Lega, riteniamo necessario chiarire un aspetto fondamentale che sembra essere stato del tutto ignorato: non è l’amministrazione comunale a rilasciare autorizzazioni per cortei e manifestazioni, ma la Questura”, scrivono in una nota i capigruppo Giuseppe Trischitta (con De Luca per Basile), Nicoletta D’Angelo (Sud Chiama Nord) e Ciccio Cipolla (Basile Sindaco di Messina). “Le competenze del Comune si limitano esclusivamente alla concessione dell’occupazione del suolo pubblico, un aspetto completamente distinto dalle autorizzazioni per lo svolgimento di cortei o manifestazioni, che restano di esclusiva competenza delle autorità di pubblica sicurezza. Invitiamo dunque i consiglieri della Lega ad approfondire meglio le norme vigenti prima di lanciare accuse o avanzare proposte che, oltre ad essere prive di fondamento giuridico, rischiano di creare confusione nell’opinione pubblica e tra i cittadini”, rimarca la nota.

“L’ordine pubblico è materia di stretta competenza della Questura e del Ministero dell’Interno, e nessuna delibera consiliare potrà mai modificarlo. Detto questo è ovviamente interesse prioritario dell’amministrazione garantire ordine e sicurezza. Quanto accaduto è di una gravità estrema. L’amministrazione comunale ha già condannato fermamente e duramente quanto si è verificato e chiesto ovviamente i provvedimenti del caso”, conclude la nota.

