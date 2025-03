Messina, rientrati gli studenti del Liceo “La Farina” coinvolti nell’incidente in Spagna | FOTO

StrettoWeb

Gli alunni ed i docenti del Liceo “La Farina” di Messina sono rientrati nella città nello Stretto, dopo il grande spavento dell’incidente in Spagna dove erano in gita di istruzione. “Oggi è stato un giorno importante: ci avete fatto prendere un grosso spavento. Vedervi ritornare a Messina è la cosa più bella che potessimo sperare. Purtroppo mi trovo fuori Messina e non ho potuto essere presente per accogliervi di persona, ma l’assessore Cannata era lì a rappresentarmi e a portarvi un simbolico abbraccio da parte di tutta la città. Ci vediamo nei prossimi giorni”, è quanto ha affermato il sindaco Federico Basile.

“Abbiamo avuto tanta paura quando abbiamo avuto la notizia, ma ora è passata: i ragazzi stanno quasi tutti bene, tranne qualcuno che ha riportato delle escoriazioni”. É il racconto della preside del liceo “La Farina”, la professoressa Caterina Celesti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.