Incidente tra pullman in Spagna: oltre 30 feriti nello scontro, a bordo anche studenti messinesi

Almeno 30 persone sono rimaste ferite, due in condizioni critiche, nello scontro fra due autobus avvenuto dopo mezzogiorno sulla centrale Diagonal, a Barcellona, informano i servizi di emergenza. Sul luogo sono giunte varie squadre della polizia urbana, una ventina di ambulanze e dieci mezzi dei vigili del fuoco, che hanno isolato con un cordone la zona dove è avvenuto l’incidente. A bordo di uno dei pullman anche studenti di una scuola di Messina. Per l’incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono state deviate alcune linee di autobus, mentre il traffico è stato interrotto nella zona.

