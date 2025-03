Messina: misure a sostegno del commercio. Fdi: “tanto tuonò che piovve”

StrettoWeb

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Curró, accolgono con estremo favore le misure a sostegno del commercio e del turismo presentate dall’Amministrazione Comunale in data odierna. “Senza timore di smentita possiamo affermare di essere stati i primi – con solleciti formali, note protocollate e conferenze stampa – a chiedere una maggiore attenzione all’Amministrazione Comunale per i settori del commercio e del turismo”, dichiarano i Consiglieri di Fratelli d’Italia.

“Ricordiamo, tra le altre cose, la richiesta di gratuità di tutti i parcheggi di interscambio manifestata oltre un anno fa, la mozione presentata in Consiglio Comunale per la riduzione del suolo pubblico del 50% recentemente clamorosamente bocciata dai Consiglieri di maggioranza, la richiesta di una maggiore attenzione ai titolari di attività nei mercati rappresentata durante il dibattito dello scorso Bilancio di previsione, e le nostre battaglie in Consiglio Comunale per degli accorgimenti a favore delle categorie in commento con riferimento alla tassa dei rifiuti”, proseguono i Consiglieri di FDI.“Pertanto, per l’onestà intellettuale che accompagna il nostro impegno politico, non possiamo che fare i complimenti all’Amministrazione che ha reso atti concreti i nostri desiderata a tutela delle categorie che in un periodo così delicato necessitano di maggiore attenzione”, concludono Gioveni, Carbone e Curró.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.