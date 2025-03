A Messina l’evento sportivo “Uno, due, tre… cento gol per non dimenticare!”

StrettoWeb

Il Centro Polisportivo Giovanni XXIII di Messina ha ospitato ieri, giovedì 20 marzo alle ore 16:00, l’evento: “Uno, due, tre… cento gol per non dimenticare!”, un’iniziativa che rientra nel percorso “I Cento Passi verso il 21 Marzo”, promosso da Libera per costruire una partecipazione consapevole alla XXX Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che quest’anno si è tenuta a Trapani – oggi – con lo slogan “Il vento della memoria semina giustizia”. L’evento sportivo è stato promosso dal Centro Sportivo Italiano con i suoi Comitati Territoriali di Messina e di Reggio Calabria, che insieme curano l’attività Caronte del progetto “Arianna. Fuori dal Labirinto”, finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini attraverso il bando Cambio Rotta.

A scendere in campo, al grido di #loSPORTnonvidimentica, i ragazzi delle comunità “Arzilla” e “La Coperta di Linus” di Messina e la Polisportiva Arghillà a Colori di Reggio Calabria. “Lo sport non è solo competizione, ma soprattutto educazione alla cittadinanza attiva. Scendere in campo per ricordare significa affermare, con gesti concreti, che il rispetto delle regole, la lealtà e il senso di comunità sono valori essenziali per contrastare la cultura mafiosa. Un semplice pallone che rotola può diventare un potente strumento di consapevolezza: ogni passaggio, ogni rete segnata è un atto di memoria viva, un modo per dire che nessuna vittima delle mafie sarà dimenticata”, dichiara Giuseppe Macaione, responsabile della progettazione e della formazione del Comitato Territoriale di Messina del CSI.

A sottolineare il valore di questa iniziativa è anche il Presidente del Comitato CSI di Messina, Santi Smedile, che evidenzia l’impegno del Comitato nella promozione dello sport come strumento di riscatto sociale: Il Presidente del Csi Reggio Calabria nel suo intervento ha salutato tutti i ragazzi presenti e ringraziato il Csi Messina. “Oggi siamo qui a testimoniare, sul campo, scelte coerenti che mettono al centro i ragazzi. Lo sport non educa a prescindere, serve tanto coraggio e segni concreti. Da Arghilla, un sogno che gol dopo gol e partita dopo partita, sta diventando realtà“. “Un giornata importante per la Polisportiva Arghilla a Colori – ha dichiarato il mister Francesco Paviglianiti – Per noi, è la nostra prima trasferta ed è significativo viverla in questa grande giornata . Lo sport può e deve diventare strumento di partecipazione, inclusione e legalità. Grazie ai ragazzi che, anche oggi, hanno scelto da che parte stare”.

