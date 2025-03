Libera celebra i caduti per mafia, in 50 mila alla manifestazione di Trapani | FOTO

StrettoWeb

Sono circa 50 mila le parsone che sfilano Trapani. Lo scrive in una nota l’associazione Libera. Secondo fonti della questura della città, questo il numero di partecipanti per la Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia. La Giornata è promossa dall’associazione presieduta da don Luigi Ciotti alla presenza di oltre 500 familiari di vittime innocenti provenienti da tutta Italia.

Le parole di don Ciotti

“Non dobbiamo dimenticare che l’80% dei familiari non conosce la verità o ne conosce solo una parte. Eppure le verità passeggiano per le vie della nostra città, c’è chi ha visto, c’è chi sa”. A dirlo è don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera.

Occhiuto: “la Calabria ripudia le mafie, un dovere ricordare le vittime”

“La Calabria ripudia le mafie e ogni forma di sopraffazione criminale.

È dovere di tutti rinnovare la memoria delle vittime innocenti delle mafie, affinché il loro sacrificio non sia stato vano e ci induca, ogni giorno, a impegnarci per costruire una società più libera e giusta”. Lo scrive su X il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.