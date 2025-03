Messina, il cronoprogramma dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria

StrettoWeb

Da ieri, cantieri aperti per i lavori di riqualificazione del tram a Messina. Gli interventi hanno preso il via al Terminal Museo, dove gli operai dell’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l. hanno iniziato l’attività di sostituzione dei cavi elettrici, che nei prossimi giorni interesserà l’intera linea tranviaria. “Nei primi giorni , gli interventi si concentreranno sul viale San Martino. In generale – rimarca il presidente Atm Grillo – gli interventi, che andremo a realizzare nei prossimi mesi, restituiranno alla città un servizio più moderno ed efficiente. Le 17 fermate dislocate lungo il percorso diventeranno decisamente più accoglienti e saranno implementate con servizi di infomobilità, esattamente come le fermate degli autobus; i tempi di percorrenza da un terminal all’altro scenderanno da 40 a 30 minuti, grazie anche all’attivazione dei cosiddetti semafori intelligenti, che daranno precedenza al transito del tram; e la frequenza si aggirerà intorno ai dieci minuti. Insomma, miglioreremo notevolmente il servizio, ragione per la quale, in questa fase dei lavori, chiediamo ai cittadini di avere un po’ di tolleranza”.

Navette Atm

In sostituzione del tram, da , sono attive le navette Atm, che effettuano il seguente percorso: Zir, via Vittorio Veneto, Provinciale, villa Dante, via Catania, viale Europa, viale San Martino, via Santa Cecilia, via La Farina, Stazione centrale, Cavallotti, via Tommaso Cannizzaro, via Cesare Battisti e ritorno verso lo Zir, con transito da via Cesare Battisti, via Santa Cecilia, viale San Martino, viale Europa, via Catania, Provinciale. Il servizio navetta, predisposto dall’Azienda Trasporti, è effettuato con una frequenza media di 25 minuti, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle 20:30.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.