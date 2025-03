Messina: da oggi stop al tram, al via i lavori di riqualificazione della linea tranviaria

Navette Atm

Le navette ATM, sostitutive del tram, in circolazione da lunedì 17 marzo, effettueranno un percorso circolare, che si snoderà nel seguente modo: Zir, via Vittorio Veneto, Provinciale, villa Dante, via Catania, viale Europa, viale San Martino, via Santa Cecilia, via La Farina, Stazione centrale, Cavallotti, via Cesare Battisti incrocio via Tommaso e poi ritorno verso lo Zir con transito da via Cesare Battisti, via Santa Cecilia, viale San Martino, viale Europa, via Catania, Provinciale. Il servizio navetta, predisposto dall’Azienda Trasporti, sarà effettuato con una frequenza media di 25 minuti.