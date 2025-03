Maxi-protesta in Cosenza-Pisa, il club rossoblu prende le distanze: “episodi di guerriglia, pericolo per i presenti”

StrettoWeb

“La Società Cosenza Calcio stigmatizza, prendendo le distanze, gli episodi di “guerriglia” avvenuti nel corso della gara Cosenza – Pisa, ritenendo che siano stati travalicati i limiti della civile protesta e delle normative vigenti nel momento in cui, la deflagrazione insistita di materiale esplosivo, oltre a creare una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone presenti sugli spalti e a bordo campo, ha arrecato disturbo e timore ai minori presenti costretti, in alcuni casi ad abbandonare lo stadio. Inoltre si prende atto con amarezza che, come accertato e segnalato dal sistema di sicurezza, è stato introdotto materiale esplosivo strumentalizzando anche soggetti appartenenti a categorie fragili”.

Così in una nota il Cosenza prende le distanze da quanto accaduto nel corso del match di ieri pomeriggio contro il Pisa, perso per 0-3. I tifosi rossoblu hanno protestato contro la società attraverso cori, striscioni e materiale esplosivo. Da qui la nota del sodalizio calabrese.

