Maltempo a Messina: via Don Blasco completamente allagata

Giornata caratterizzata da forti temporali nello Stretto con Messina che sfiora già i 100mm di pioggia giornaliera con la temperatura che è crollata a +11°C in pieno giorno, un dato tipicamente invernale. Numerosi disagi si sono registrati a Messina lungo la via Don Blasco che è stata chiusa al traffico per due ore a causa del solito allagamento con gli automobilisti che hanno dovuto transitare lungo varie vie alternative.

Sull’importante strada si sta pensando a come poter sistemare il problema causato dall’accumulo dell’acqua che crea enormi disagi alla viabilità.

