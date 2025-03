Allerta Meteo, weekend da incubo per il maltempo in Calabria e Sicilia: lo Stretto di Messina tra le zone più colpite

StrettoWeb

Infuria il maltempo per il quarto giorno consecutivo nello Stretto di Messina e più in generale tra Calabria e Sicilia. I fenomeni meteo avversi si stanno intensificando: siamo all’inizio della fase clou di questo peggioramento che vedrà tra venerdì sera, sabato e domenica un incremento dell’intensità delle piogge nel basso Tirreno tra le due Regioni. Intanto Messina sfiora già i 100mm di pioggia giornaliera, un quantitativo davvero clamoroso, mentre la temperatura è crollata a +11°C in pieno giorno sulle sponde dello Stretto, un dato tipicamente invernale.

Piove e fa freddo, quindi, in questi ultimi giorni di marzo. E sarà un weekend dai connotati invernali, a cui seguirà una situazione analoga all’inizio della prossima settimana: piogge senza sosta e un ulteriore calo termico tra martedì e mercoledì, con il ritorno della neve sui rilievi. Tutti i dettagli nel video:

