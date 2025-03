Maltempo a Messina, crollo a Palazzo Zanca

StrettoWeb

E’ incredibile quanto successo a Messina circa un’ora fa. Una parte del soffitto di Palazzo Zanca, sede del comune della città dello Stretto, vicino il salone della bandiere, è letteralmente crollato a causa di infiltrazioni di acqua. Per fortuna non si registrano feriti anche se era in corso un evento dove partecipavano decine di persone. I fenomeni meteo avversi si stanno intensificando: siamo all’inizio della fase clou di questo peggioramento che vedrà tra stasera, sabato e domenica un incremento dell’intensità delle piogge.

Intanto a Messina piove intensamente tanto che è in atto una vera e propria emergenza tra crolli, frane e famiglie evacuate con la temperatura che è crollata a +11°C.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.