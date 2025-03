Juventus, ufficiale l’esonero di Thiago Motta: scelto il sostituto

StrettoWeb

Ne avevamo parlato ieri anticipandone la situazione: l’esonero di Thiago Motta adesso è ufficiale. Una rapida escalation a cavallo della pausa per le nazionali, momento di riflessione senza partite di mezzo. Dopo il 7 gol subiti e 0 segnati fra Atalanta e Fiorentina, con una parte dello spogliatoio ormai fredda, così come si vocifera fossero i rapporti con Giuntoli, l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è arrivata al capolinea.

Al suo posto arriva Igor Tudor, ex calciatore della Juventus e anche ex vice-allenatore nella gestione di Andrea Pirlo. Tudor, già subentrato la passata stagione sulla panchina della Lazio, ottenendo ottimi risultati, guiderà la squadra nei mesi restanti provando ad agguantare il quarto posto Champions League, ultimo obiettivo di una stagione non andata secondo i piani.

Esonero Thiago Motta: il comunicato della Juventus

“Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! – questo il testo del comunicato Juve -. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro”. E’ dunque ufficiale anche il ritorno in bianconero di Tudor, che già fu vice di Pirlo sulla panchina Juve nella stagione ’20-21“.

