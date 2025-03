Inter, la vittoria della svolta: 0-2 all’Atalanta, Inzaghi prova la fuga Scudetto

StrettoWeb

Una prova di forza, ampiamente superata. L’Inter vince il big match di giornata in casa dell’Atalanta e, oltre ad allontanare la stessa Dea (ora a +6), stacca il Napoli, deludente questo pomeriggio a Venezia. La squadra di Inzaghi batte per 0-2 gli orobici e stacca di tre lunghezze i partenopei. E’ la possibile vittoria della svolta, è la possibile vittoria Scudetto. I nerazzurri la vincono con merito, con intensità e aggressività, andando a prendere alti gli avversari, solitamente maestri in questo.

Inzaghi rischia poco, fa la partita ma la gestisce con equilibrio. Nella ripresa, poi, passa, con il gol di testa su corner di Carlos Augusto. E’ la rete che indirizza il match in favore della capolista, che con saggezza rimane alta, corre pochi pericoli e nel momento giusto affonda, con il diagonale vincente del solito bomber Lautaro, per lo 0-2 che chiude i conti. La gara termina così, nonostante un recupero extra large (11 minuti). La partita, infatti, è stata momentaneamente sospesa per diversi minuti a causa di un malore accusato da un tifoso allo stadio. E’ il secondo di giornata dopo quello all’inizio del derby Catanzaro-Cosenza.

Programma 29ª Giornata Serie A

Venerdì 14 marzo

Ore 20.45

Genoa-Lecce 2-1

Sabato 15 marzo

Ore 15:00

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Ore 18.00

Milan-Como 2-1

Ore 20.45

Torino-Empoli 1-0

Domenica 16 marzo

Ore 12.30

Venezia-Napoli 0-0

Ore 15.00

Bologna-Lazio 5-0

Ore 16.00

Roma-Cagliari 1-0

Ore 18.00

Fiorentina-Juventus 3-0

Ore 20.45

Atalanta-Inter

Classifica Serie A

Inter 61* Napoli 61 Atalanta 58* Bologna 53 Juventus 52 Lazio 51 Roma 49 Fiorentina 48 Milan 47 Udinese 40 Torino 35 Genoa 35 Como 29 Cagliari 26 Verona 26 Lecce 25 Parma 25 Empoli 22 Venezia 20 Monza 15

* Una partita in meno

Programma 30ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

Como-Empoli

Venezia-Bologna

Ore 18:00

Juventus-Genoa

Ore 20:45

Lecce-Roma

Domenica 30 marzo

12:30

Cagliari-Monza

Ore 15:00

Fiorentina-Atalanta

Ore 18:00

Inter-Udinese

Ore 20:45

Napoli-Milan

Lunedì 31 marzo

Ore 18:30

Verona-Parma

Ore 20:45

Lazo-Torino

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.