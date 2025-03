Esclusione Turris, furia Antonini: “vergogna assoluta, il 16 aprile tocca al Messina”. E annuncia un protesta

StrettoWeb

Valerio Antonini è imbufalito dopo l’ufficialità dell’esclusione della Turris. Nulla di nuovo, considerando che il Presidente del Trapani si era espresso più volte in termini duri sulla vicenda, parlando di campionato falsato. Ora che è arrivata la decisione già scritta, pubblica un nuovo post su “X”, profetizzando anche una possibile esclusione del Messina. “Turris fuori. Alla fine quello che scrissi 3 settimane fa si è avverato. E il 16 Aprile tocca al Messina. Le altre dovranno pagare? Per quale ragione che tanto ci sono già 2 fallite e una terza prossima? Senza play out chi è più interessato a prendere o meno punti di penalizzazione? Il Presidente Marani non può cavarsela con qualche comunicato cartaceo. O riunisce il consiglio di Lega urgente invitando tutti i Presidenti del girone C di serie C, si riscrivono le regole e si trova una soluzione per rimborsare le società dei danni subiti (enormi) o chiaramente questa situazione finirà in un aula di tribunale (io ho già tutto pronto)”, si legge.

“E devono tirare fuori le fideiussioni. Le vogliamo vedere. E li aspetto quelli della COVISOC quando verranno a Trapani a fine Marzo per le consuete verifiche. Pubblicherò la lista di documenti che ci hanno richiesto. Le Tv gli faccio trovare. Mi spiegheranno come hanno controllato questi truffatori seriali consentendogli di iscriversi al campionato senza UNA LIRA. Vergogna assoluta. Ma siamo in Italia e saranno tutti bravissimi a buttarla in CACIARA. Però a leggere i commenti dei leoni da tastiera il problema erano le “verità “ che dicevo io”, aggiunge.

E poi annuncia una protesta: “Nella partita di domenica con il Giuliano faremo una protesta chiedendo ai tifosi di venire con un fazzoletto bianco. Se le cose non cambieranno neanche dopo questa vergogna creando UN SOLO GIRONE a 20 squadre ( con parametri di importanza cittadina, storico risultati ultimi 25 anni, garanzie finanziarie ) e sulla base di almeno alcune delle richieste Logiche che ho fatto nei giorni scorsi, è chiaro che non ci saranno più domande da farsi”.

