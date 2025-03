Corsa contro il tempo al PalaCalafiore! Si smonta il campo da volley: tocca a Viola-Avellino | FOTO

StrettoWeb

Una vera e propria corsa contro il tempo è in atto al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Due impegni importantissimi a distanza di poche ore. Prima la Domotek Volley alle 16:00, poi la Viola alle 20:00. In teoria. Perchè nella partita di volley è successo letteralmente di tutto. La gara è durata circa 3 ore, finendo al tie-break con il 3-2 da parte della squadra della Domotek. Nel finale spazio anche per i carabinieri in campo… letteralmente. Accenno di rissa fra il pubblico di casa e la panchina di Lecce, dovuto a un presunto brutto gesto verso gli arbitri da parte di un giocatore ospite.

Tensione alle stelle e altro tempo che se ne va. Poi tocca ‘smontare’ il campo da Volley e trasformarlo in campo da basket. Si gioca contro il cronometro per iniziare in tempo. Lucidatura del parquet, via la rete, tornano i canestri, il tutto mentre i giocatori si riscaldano. Una giornata infinita come le emozioni che stiamo vivendo!

