Derby Messina-Catania, annunciata dal nulla la “Giornata Giallorossa”: beffati gli abbonati, ironia e rabbia tra i tifosi

“In occasione della partita contro il Catania, l’ACR Messina indice la “Giornata Giallorossa”. Abbonamenti, accrediti e pass non saranno validi, e non verranno concessi accrediti”. Così, dal nulla, nel caos generale per la grottesca e gravissima situazione societaria, il club biancoscudato annuncia la “Giornata Giallorossa” per il derby contro il Catania di domenica. Questo significa che gli abbonamenti non valgono: un’ulteriore beffa, dunque, per gli abbonati, tra i pochi fedelissimi quest’anno, presenti allo stadio nonostante la scellerata gestione. Per loro una “simbolica” promo: potranno ritirare un biglietto omaggio al botteghino del PalaRescifina.

Non manca, alla luce della situazione sopra descritta, la rabbia dei tifosi. Una rabbia mista a ironia, come si può notare dai commenti al post che annuncia l’iniziativa.

I prezzi

Biglietti disponibili ai seguenti prezzi:

Curva intero: €16 + prevendita

Curva “Amici del Messina”: €12 + prevendita

Ridotto (donne e over 65): €9 + prevendita

Tribuna A intero: €24+prevendita

Tribuna A ridotto (donne e over 65): €15+prevendita.

