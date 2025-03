Cessione Cosenza, il Sindaco Caruso svela novità: “ho incontrato un imprenditore interessato. E sugli arabi…”

StrettoWeb

Il Sindaco di Cosenza Franz Caruso ha parlato della questione relativa alla cessione del club rossoblu, a qualche settimana dall’incontro con il Presidente Guarascio, il quale aveva assicurato all’apertura di un passaggio di mano. “Io sono perché venga rispettata la città, il nome della squadra che rappresenta la città. Chiediamo serietà a chi oggi porta i colori della squadra in giro per il paese. La situazione è difficile e drammatica, siamo ultimi in classifica e il calciomercato di gennaio non ha soddisfatto prospettive e aspettative dei tifosi”, ha detto il primo cittadino bruzio.

“Neanche le notizie che arrivano sono confortanti. Il Presidente mi ha detto che la società è in vendita, io ho fatto un appello agli imprenditori che vogliono impegnarsi, ma ho avuto solo un incontro con un imprenditore del territorio interessato, che potrebbe coinvolgere altri imprenditori, ma ancora non hanno avuto possibilità di accedere a una trattativa. Non ci sono voci ufficiali, ma ufficiose, di un incontro, mi dicono”.

“Gli arabi? Magari venissero a investire nella nostra città. Sono quelli che hanno più risorse e possono spendere. Sarei felicissimo se un fondo arabo, inglese, americano o di altra nazionalità venisse a investire a Cosenza, non solo nel calcio, magari anche nelle infrastrutture”, ha aggiunto.

