Catanzaro, l’entusiasmo della Curva: “domenica uno spettacolo offerto agli occhi di un’intera nazione”

Il Catanzaro sogna ad occhi aperti. La classifica lo permette, così come il cammino degli ultimi mesi e soprattutto il poker nel derby, nella gara più sentita della stagione e della storia. Oltre allo spettacolo in campo, con un 4-0 netto merito della squadra, è da registrare anche quello sugli spalti, merito della tifoseria. Coreografia giallorossa e striscioni di sfottò rivolti ai cugini hanno regalato allo stadio “Ceravolo” – già sold out – un’atmosfera di grande festa ed entusiasmo.

Lo stesso entusiasmo manifestato dalla Curva Massimo Capraro in un comunicato. “La giornata di domenica ci consegna l’esatta fotografia di cosa significhi essere catanzaresi. La Curva Massimo Capraro ringrazia tutta la tifoseria giallorossa, dai club organizzati della città a quelli sparsi in giro per l’Italia fino ad ogni singolo tifoso, per lo spettacolo offerto agli occhi di un’intera nazione: uno stadio pieno, una coreografia riuscitissima, una bolgia continua per cento minuti e oltre. Questa è l’unità di intenti che rappresenta un elemento essenziale per continuare a marciare fieri, uniti e vittoriosi, non solo in occasione del Derby ma anche in ogni singola partita giocata dalle Aquile. Avanti così popolo di Catanzaro, avanti con questa energia, questa grinta, questa visceralità che arriva fino in cielo, per dipingere tutta la Calabria con gli unici colori che l’hanno resa grande: il giallo della terra, il rosso dei nostri cuori”, si legge.

