Capitale della Cultura 2027, oggi è il giorno della proclamazione: Reggio Calabria attende. Dove seguire la diretta

StrettoWeb

E’ arrivato il giorno. Oggi, mercoledì 12 marzo, si terrà la cerimonia di proclamazione della città Capitale della Cultura 2027. Chi succederà a L’Aquila (che ha ottenuto il riconoscimento per il 2026)? In lizza ci sono dieci finaliste e, com’è noto, tra queste c’è anche Reggio Calabria. L’appuntamento è per le ore 11.30 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle città candidate. A proclamarla, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Le finaliste

In corsa per il titolo ci sono:

Alberobello (Puglia) – “Pietramadre”

Aliano (Basilicata) – “Terra dell’altrove”

Brindisi (Puglia) – “Navigare il futuro”

Gallipoli (Puglia) – “La bella tra terra e mare”

La Spezia (Liguria) – “Una cultura come il mare”

Pompei (Campania) – “Pompei Continuum”

Pordenone (Friuli Venezia Giulia) – “Pordenone 2027. Città che sorprende”

Reggio Calabria (Calabria) – “Cuore del Mediterraneo”

Sant’Andrea di Conza (Campania) – “Incontro tempo”

Savona (Liguria) – “Nuove rotte per la cultura”.

Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. A proposito di dossier, molto discusso è stato quello di Reggio Calabria. Nel corso dell’audizione, infatti, la Giuria ha chiesto delucidazioni al Sindaco Falcomatà in merito al fatto che – proprio nel dossier – mancassero i riferimenti ai finanziamenti presentati invece nell’audizione di Roma. Nei documenti ufficialmente inviati alla Giuria, non c’era traccia delle risorse economiche utilizzate per le infrastrutture e gli eventi, come invece spiegato in audizione. Falcomatà ha provato a spiegare, rispondendo alla domanda, ma non senza difficoltà. Anche su questo il Consiglieri Ripepi, ieri, ha convocato una seduta della Commissione, che però è stata rinviata proprio alla luce della proclamazione di oggi.

Reggio Calabria, dunque, attende e spera. La proclamazione di Capitale della Cultura 2027 rappresenterebbe un bel tassello, un traguardo sicuramente importante nell’ottica di una città che vuole cambiare pagina dopo anni bui, soprattutto alla luce del rilancio dell’Aeroporto, della realizzazione del Museo del Mare e non solo.

Dove seguire la diretta

Pubblicato anche il link dello streaming You Tube che trasmetterà in diretta la cerimonia. Eccolo: https://www.youtube.com/live/QMv7QO-Ahz8.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.