Canone Unico Patrimoniale, bocciatura in consiglio comunale a Messina. La Lega: “la giunta deve imparare a dialogare”

“L’amministrazione porti in Aula una nuova delibera sul Regolamento del Canone Unico Patrimoniale da condividere con tutte le forze politiche, perché adesso è il momento di dare risposte efficaci e concrete ai cittadini”. Così i consiglieri del gruppo Lega Messina dopo la bocciatura che stamane una maggioranza compatta ha inflitto all’amministrazione Basile in merito alla proposta di quest’ultima sul CUP. “Abbiamo chiesto all’assessore Cicala di ritirarla e si è rifiutato: probabilmente ha preferito prendersi una bocciatura facendo andare sotto con i numeri il suo gruppo di riferimento, visto che 15 consiglieri su i 28 presenti hanno detto no. Il voto contrario, inoltre, si è reso necessario per consentire di lavorare tutti insieme, esecutivo e Consiglio comunale, nei prossimi mesi per portare a casa un risultato migliore. Anche perché, in ogni caso, la delibera proposta dalla Giunta sarebbe stata efficace solo dal 2026. L’amministrazione faccia un bagno di umiltà, lavori al nuovo testo e lo porti in Aula senza ulteriori indugi, magari non a ridosso della votazione come in questo caso”, rimarca la nota.

“Noi dell’opposizione non diciamo no a prescindere- aggiungono i consiglieri di Lega Messina e Prima l’Italia- ma la Giunta deve imparare a dialogare con noi e a confrontarsi sul futuro della città. Siamo una democrazia, l’ultima parola è sempre del Consiglio comunale ed è bene che l’amministrazione Basile abbia ben chiaro questo concetto”.

