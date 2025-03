Campo di Ciccarello, il gruppo RED esalta l’Amministrazione: “risposta concreta sugli impianti sportivi”

StrettoWeb

“Riteniamo che una città moderna ed inclusiva non possa che puntare sullo sport come motivo di inclusione sociale ed abbiamo da tempo chiesto di potenziare le attività connesse all’impiantistica sportiva necessarie nella nostra città”. Queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Filippo Burrone, Carmelo Versace ed Antonino Castorina in merito al campo di Ciccarello e alla prosecuzione dei lavori, con la posa del manto erboso di questi giorni. L’inaugurazione sarà prevista per il 3 maggio.

“Dopo tanta attesa e tante richieste che generazioni di sportivi ci hanno formulato, restituire alla città il Campo di Ciccarello oggi rappresenta non solo una buona notizia per l’intera cittadinanza, ma una risposta concreta che l’amministrazione comunale vuole dare sul tema impianti sportivi, nell’esigenza di far rivivere la storia sportiva della nostra Reggio Calabria ed offrire un luogo di sport e socialità nella zona sud di Reggio Calabria come simbolo di una città che cresce e non si arrende”, concludono.

