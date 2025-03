Reggio Calabria, il campo di Ciccarello sarà un centro FIGC: installato il manto erboso, si avvicina l’inaugurazione

StrettoWeb

Prosegue, a Reggio Calabria, il percorso che porterà presto all’inaugurazione del campo di Ciccarello. Dopo anni, annunci, lavori poi interrotti e successivamente ripresi, atti vandalici, il taglio del nastro è previsto per il prossimo 3 maggio, come annunciato da Falcomatà qualche settimana fa in Consiglio Comunale. Il campo sarà intitolato a Simone Neto Dall’Acqua e rappresenterà un centro federale della FIGC.

Il Sindaco ha effettuato un sopralluogo, insieme al Delegato allo Sport Gianni Latella, per assistere alla posa del manto erboso. “Questo non è solo un campo di calcio, ma un pezzo importante della storia sportiva della città – ha affermato nella didascalia accompagnata a un reel pubblicato sui social – Migliaia di ragazzi sono passati da qui, me compreso. Quante battaglie, quante risate, quante gocce di sudore su questo campo che oggi sta tornando a vivere più bello che mai. Lo abbiamo intitolato a Simone Neto Dell’Acqua e dal 3 maggio sarà un centro federale della FIGC dove cresceranno i nostri ragazzi. E’ il campo da calcio con più ricordi al mondo ed è ora pronto a rinascere”.

“Una grande emozione essere qui a calcare questo terreno di gioco”, ha affermato il sindaco Falcomatà durante il sopralluogo. “Quello che per decenni è stato un luogo di incontro ed aggregazione per tantissimi ragazzi della città, torna finalmente alla vita. Tra qualche settimana, il 3 maggio esattamente, la struttura aprirà le sue porte alla città. Lo faremo alla presenza delle squadre della nazionale sindaci e della nazionale parlamentari, con le quali realizzeremo un triangolare. Lo faremo coinvolgendo chiaramente i bambini delle squadre e delle scuole calcio cittadine, coordinati dalla FIGC, ed insieme ad alcune delle compagini storiche che hanno solcato nel tempo questo terreno di gioco, che rappresenta un pezzo importantissimo della storia sportiva della nostra città. Vogliamo che sia una giornata di festa e l’inizio di un nuovo percorso di rinascita per questo campo”.

L’invito del Sindaco

L’invito del primo cittadino è proprio quello di chiamare a raccolta e raccontare la storia delle compagini sportive del territorio che si sono date battaglia, in senso sportivo, proprio nel campo di Ciccarello. “Raccoglieremo i suggerimenti che arriveranno dal territorio, dai tanti sportivi reggini, dirigenti sportivi, giovani calciatori di allora che oggi sono diventati uomini, magari papà o addirittura nonni di altri piccoli calciatori, che vorranno segnalarci i nomi delle squadre. Vi chiediamo di inviare i vostri suggerimenti alla mail sindaco@reggiocal.it in modo da poterli elencare e riportare sullo storico muro di fondo del campo, in quella che potrebbe diventare una sorta di vetrina della tradizione calcistica reggina, dando lustro a tutte quelle squadre che hanno fatto sognare intere generazioni di sportivi e facendo in modo che quella storia possa rimanere indelebilmente scritta e conosciuta soprattutto dai giovani. E’ una sorta di testimone, un anello di congiunzione tra passato e futuro dello sport e del calcio reggino”.

