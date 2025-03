Serie A, quante sorprese: il Bologna ne fa 5 alla Lazio e scatta al 4° posto!

StrettoWeb

La domenica di Serie A si è aperta con due grandi sorprese. Dopo il deludente pari del Napoli a Venezia, che permette all’Inter di scappare e all’Atalanta di avvicinarsi, nella gara delle 15 il Bologna di Italiano ha letteralmente “distrutto” la Lazio di Baroni, reduce dalla qualificazione ai Quarti di Europa League. Al Dall’Ara, incredibile 5-0 dei rossoblu ai biancocelesti. Un risultato clamoroso, che proietta gli emiliani al 4° posto, in attesa della Juve, e che li rilancia in zona Champions, come l’anno scorso.

La partita. Vantaggio di Odgaard dopo un quarto d’ora, poi i felsinei dilagano con Orsolini e Ndoye a inizio ripresa. Poker di Castro, chiude i conti Fabbian dopo essere entrato dalla panchina.

Programma 29ª Giornata Serie A

Venerdì 14 marzo

Ore 20.45

Genoa-Lecce 2-1

Sabato 15 marzo

Ore 15:00

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Ore 18.00

Milan-Como 2-1

Ore 20.45

Torino-Empoli 1-0

Domenica 16 marzo

Ore 12.30

Venezia-Napoli 0-0

Ore 15.00

Bologna-Lazio 5-0

Ore 16.00

Roma-Cagliari

Ore 18.00

Fiorentina-Juventus

Ore 20.45

Atalanta-Inter

Classifica Serie A

Inter 61 Napoli 61 Atalanta 58 Bologna 53* Juventus 52 Lazio 51* Milan 47* Roma 46 Fiorentina 45 Udinese 40* Torino 35 Genoa 35* Como 29* Cagliari 26 Verona 26 Lecce 25* Parma 25* Empoli 22 Venezia 20 Monza 15*

* Una partita in più

Programma 30ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

Como-Empoli

Venezia-Bologna

Ore 18:00

Juventus-Genoa

Ore 20:45

Lecce-Roma

Domenica 30 marzo

12:30

Cagliari-Monza

Ore 15:00

Fiorentina-Atalanta

Ore 18:00

Inter-Udinese

Ore 20:45

Napoli-Milan

Lunedì 31 marzo

Ore 18:30

Verona-Parma

Ore 20:45

Lazo-Torino

